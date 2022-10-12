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Расширяются связи
Анвар Ахметов

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел переговоры с министром в Канцелярии Премьер-министра, вторым министром иностранных дел и образования Республики Сингапур доктором Малики Османом.

Участники встречи обсудили широкий круг воп­росов торгово-экономического, финансово-инвестиционного и транспортно-коммуникационного двустороннего взаимодействия.

Поблагодарив за теплый прием, сингапурский дип­ломат выразил уверенность в том, что благодаря продуктивным переговорам двусторонние связи между нашими странами будут последовательно расширяться. В свою очередь Серик Жумангарин подчеркнул заинтересованность Казахстана во взаимовыгодных отношениях с Сингапуром в торгово-экономической сфере.

По информации пресс-службы Премьер-министра РК, товарооборот между Казахстаном и Сингапуром за январь – август 2022-го составил 1,2 млрд долларов, что в два раза больше, чем за аналогичный период минувшего года (0,6 млрд долларов).

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