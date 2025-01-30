Расслабляться не стоит

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Андрей Чеботарев, директор центра актуальных исследований «Альтернатива»

На расширенном заседании Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева обозначены приоритетные направления деятельности государства на ближайшую перспективу. При этом перед госаппаратом поставлена задача эффективно выстроить работу в условиях критического влияния на Казахстан ряда внешних факторов. В частности, поручено обуздать инфляцию и обеспечить стабильность тенге.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Еще один важный пункт – необходимость усиления действий по диверсификации экономики. Для этого, в частности, Правительству и акимам поручено ускорить темпы строительства перерабатывающих предприятий, использовать возвращаемые активы в интересах запуска крупных промышленных объектов и сформировать круг компаний-лидеров из числа субъектов среднего бизнеса. В свою очередь это требует расширить и сделать максимально продуктивным взаимодействие властей с бизнес-сообществом на всех уровнях.

Важно проведение переговоров с ведущими инвесторами по вопросам продления СРП-контрактов на обновленных и выгодных для Казахстана условиях. Тем самым иностранным компаниям, участвующим в разработке Карачаганака, Кашагана, Тенгиза и других нефтегазовых месторождений, дан четкий сигнал о том, что в отношениях с ними Правительство будет руководствоваться национальными интересами страны.

Необходимо расширять сотрудничество с соседями по Центральной Азии, Россией и другими странами – партнерами по Евразийскому экономическому союзу в таких сферах, как промышленность, транспорт и логистика, IT-сектор, АПК. Очевидно, что эти направления внешнеэкономических связей соответствуют внешнеполитическим приоритетам Казахстана.

Также была озвучена необходимость ускорения деятельности по развитию Трансказахстанского железнодорожного коридора как ключевого звена Транскаспийского международного транспортного маршрута. В этой связи уполномоченным госорганам поручено сосредоточиться на развитии мультимодальных транспортных узлов, позволяющих интегрировать перевозки всеми видами транспорта. Тем самым акцент сделан на еще одно направление международного характера, предполагающее использование географического положения и транспортной инфраструктуры Казахстана.

Было сказано и об активизации деятельности не только по строительству АЭС, но и по созданию в стране ядерного кластера. Причем Правительству и холдингу «Самрук-Казына» совместно с Парламентом уже поручено определить место и иные условия для строительства в будущем второй АЭС. Все это свидетельствует о серьезности намерений руководства страны по развитию атомной промышленности.

Фактическое предъявление Президентом к отдельным банкам второго уровня и их владельцам требований относительно возвращения государству финансовых средств, которые они получили в 2017–2020 годах в качестве поддержки, говорит о том, что тем самым продолжается процесс выстраивания новых правил игры в отношениях государства с олигархами.

Важным моментом стало и то, что Президент дал Правительству карт-бланш продолжать работу в текущем составе. Впрочем, судя по содержанию его комментариев и выступлению, расслабляться членам Правительства и их подчиненным не стоит.

#президент #экономика #Правительство #заседание #строительство АЭС

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