Расследование крушения самолета ведется согласно международным стандартам

– Состояние одной из пациенток остается крайне тяжелым и нестабильным. Ее удалось идентифицировать, установить возраст и паспорт­ные данные. Лечение продолжается, недостатка в ресурсах нет, – рассказал вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов.

Все пациенты областной больницы – свидетели происшествия. По словам заместителя Премьер-министра РК Каната Бозумбаева, их эвакуа­ция на родину не повлияла на алгоритм расследования.

– Забрать пассажиров удалось не сразу после разрешения медиков. Все они являются свидетелями происшествия, поэтому с ними в присутствии врачей и психологов был проведен опрос по трагическим событиям, – сообщил вице-премьер на брифинге.

Расследование крушения самолета ведется согласно меж­дународным стандартам, заверил вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев.

– Есть стандарты международной гражданской авиации. В первую очередь создается комиссия по расследованию авиационного происшествия, которая принимает решение по черным ящикам, исходя из совокупности всех обстоя­тельств. В настоящее время идет этот процесс, собираются фрагменты, определенные детали, выстраивается картина. Комиссия сформирована, приглашены эксперты... Они примут решение, каким образом расшифровывать эти самописцы. Этих правил придерживаются все страны, – сооб­щил вице-министр.

На брифинге также подчерк­нули, что уголовным расследованием происшествия будут заниматься исключительно казахстанские правоохранительные органы. О вмешательстве в ход расследования других стран речи быть не может. Участие Азербайджана или Российской Федерации возможно только в некоторых эпизодах, допустимых законодательством нашей страны. Например, они могут быть привлечены в качестве экспертов при проведении каких-либо экспертиз.

Со стороны областного акимата оказывается поддержка родственникам пострадавших и погибших в авиакатастрофе. Глава региона Нурдаулет Килыбай в ходе брифинга озвучил номер телефона, по которому можно дозвониться напрямую его помощнику, назвать имя пассажира, родственную принадлежность и обозначить потребности. Акимат помогает родным с предоставлением жилья, трансфера и питания. Только в первые сутки после оглашения номера позвонили 312 человек, некоторые уже прибыли в Актау, и им помог­ли с размещением.

Не будут забыты и семьи погибших казахстанцев. На борту их было шестеро, и, к сожалению, ни один не выжил. Канат Бозумбаев сообщил, что их близким планируется единовременно выплатить около 5 млн тенге. Кроме того, семьям, в которых остались иждивенцы, будет назначено государст­венное пособие по потере кормильца. Напомним, среди погибших казахстанцев на борту разбившегося самолета находились трое жителей Мангистауской области (Сандибек Тулесинов, Бауыржан Джумагулов, Галина Махсудова), карагандинка Салима Джутаева и мать с 11-летним ребенком из Астаны (Гаухар Шаймерденова и Эльдар Жумагат).