Расследование крушения самолета ведется согласно международным стандартам
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Ирина Гончарова
В Мангистауской областной больнице продолжают получать лечение 6 из 29 пассажиров, выживших в авиакатастрофе самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау. В четверг в Баку спецбортом санавиации были эвакуированы 14 граждан Азербайджана. Медики из Российской Федерации также забрали всех девятерых своих пациентов, включая одного ребенка. В данный момент в Мангистау проходят лечение три гражданина Азербайджана и три – Кыргызстана, четверо из шестерых находятся в реанимационном отделении.