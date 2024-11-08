Рассмотрен ход подготовки к паводковому периоду 2025 года

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Анвар Ахметов

Премьер-министр Олжас Бектенов в Астане провел совещание по вопросу готовности к паводкам следующего года и снижения рисков для населения и инфраструктуры.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Как было озвучено на совещании, предпринимаются подготовительные меры по предупреж­дению вероятной паводковой ситуации на традиционно опас­ных участках. В этой связи заслушаны акимы Атырауской, Костанайской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областей, министры экологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям, транспорта, а также вице-министр водных ресурсов и ирригации.

Согласно гидрологическим прогнозам, зимой температурный режим ожидается в пределах климатической нормы, правда, количество осадков прогнозируется превышающим многолетнюю норму.

Для улучшения качества прогнозов по паводковому периоду 2025 года в РГП «Казгидромет» дополнительно организован и открыт 31 гидрологический пост на участках рек, подверженных разливам и подтоплениям. На сегодня функционируют 377 гид­рологических постов, 25 снегомерных маршрутов и 347 метео­рологических станций.

В девяти областях созданы специализированные организации по содержанию и обслуживанию гидротехнических сооружений, находящихся в коммунальной собственности. Продолжаются работы по адаптации численных моделей HBV и SWIM для рек, что позволит в предстоящий паводковый период предоставлять гидрологический прогноз с указанием ожидаемого наивысшего уровня воды с возможностью определения зон подтопления.

Проведена работа по механизированной очистке 95 км каналов в Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Определен 51 участок рек и одного озера в 10 областях, где необходимо в первоочередном порядке провести санацию речных русел. На приоритетных участках рек в центральном, северном и западном регионах проводятся топографическая съемка и батиметрия речных пойм и русел. По их завершению полученные данные будут направлены в ­МЦРИАП для загрузки в систему моделирования паводков flood.gharysh.kz.

Под эгидой местных исполнительных органов построено и укреплено 1 110 км защитных дамб, из которых 275 км подготовлено к паводковому сезону 2025 года. С учетом опыта нынешнего года и масштабов стихии мобилизованы более 63 тыс. человек. Также привлечено примерно 7 тыс. единиц техники.

При реконструкции и ремонте автодорог на паводкоопасных участках проводятся работы по повышению высоты насыпи земляного полотна, дополнительному устройству мостов и водопропускных труб, увеличению их диаметров и количества.

На объектах реконструкции построено 63 моста и устроено 324 водопропускные трубы. Ведутся работы по капитальному ремонту шести аварийных мостов и устройству еще 420 водопропускных труб. Всего по респуб­ликанским дорогам определено 396 паводкоопасных участков, 68 мостов и 768 водопропускных труб, которые взяты под особый контроль.

Вместе с тем по результатам проверки МЧС качества противопаводковых мероприятий в регионах руководителю Правительства доложено о неисполнении ряда работ, предусмотренных инженерными планами.

Олжас Бектенов подверг критике темпы их осуществления на местах и поручил усилить профилактические мероприятия по подготовке инфраструктуры и гидротехнических сооружений в тех регионах, где они ведутся не на должном уровне. Акимам Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и облас­ти Абай поручено обеспечить исполнение всех запланированных мер в месячный срок.

– Акимы регионов должны в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по выполнению всех намеченных противопаводковых мероприятий. В первую очередь обеспечить готовность водоотводных каналов, арыков и дренажных систем. Все паводкоопасные населенные пункты должны быть обвалованы и защищены от прихода большой воды, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства также поручил обеспечить защиту паводкоопасных населенных пунктов, подготовить достаточный запас продуктов питания, медикаментов. Такие же меры необходимо принять в тех местах, где транспортное сообщение может быть прервано. В зимний период поручено организовать своевременный вывоз снега, особенно из сельских населенных пунктов. Заблаговременно подготовить к паводковому сезону специальную и инженерную технику. Кроме того, важно предусмотреть в местных бюджетах средства на возможные ЧС и подготовить необходимые ресурсы.

Перед Министерством водных ресурсов и ирригации поставлена задача по обеспечению контроля над объемами наполнения водо­хранилищ, при необходимости – принятия мер по безопасному сбросу воды.

Дано указание по организации с соседними государствами регулярного обмена сведениями о расходах воды и возникновении угроз наводнения на трансграничных реках. МЧС в рамках учения «Коктем-2025» поручено отработать алгоритм конкретных действий при осложнении паводковой ситуации, в том числе определить группировку сил и средств для оперативного реагирования.

Премьер-министр отметил, что нужен четкий механизм доставки сил и средств в зоны ЧС, в том числе железнодорожным и авиатранспортом.

Отдельно руководитель Правительства остановился на вопросе реагирования при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе возмещении ущерба.

Особое внимание также уделено вопросу своевременного информирования населения о правилах поведения при угрозе и подтоплении населенных пунктов, эвакуации из опасных зон. Даны соответствующие поручения Министерству культуры и информации, сообщила пресс-служба Премьер-министра.

#Астана #совещание #Олжас Бектенов #паводок 2025

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