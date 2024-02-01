Рассылку о компенсации за НДС распространяют в соцсетях

Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК введена компенсация за НДС, не соответствует действительности, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- В мессенджерах распространяется ложная информация якобы о введении МТСЗН компенсационной выплаты за НДС. Для перечисления назначенных средств неизвестные предлагают перейти по ссылке. Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке, - говорится в распространенном министерством труда заявлении.

Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414, напомнили в ведомстве, призвав граждан доверять информации только из официальных источников.

Также в Минтруда напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.