Рассылку о просроченных сим-картах распространяют в Казнете

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно помнить, что сим-карты не имеют срока действия

Фото: Kazpravda.kz

Казахстанцы предупреждают друг друга о новом виде мошенничества. В пересылаемом аудиосообщении описывается схема обмана людей, в которой им предлагают «продлить срок действия сим-карты». Stopfake.kz рассказал, как не стать жертвой злоумышленников, передает Kazpravda.kz.

По словам пользователей, мошенники звонят своим жертвам и представляются сотрудниками компаний-операторов сотовой связи. Далее они говорят потенциальной жертве, что срок действия ее или его сим-карты истекает и для того, чтобы продлить его, необходимо перейти по указанной ссылке. Таким образом мошенники получают доступ к приложениям банков, официальным аккаунтам и прочим персональным данным.

О подобной схеме мошенничества писали российские СМИ еще в 2022 году. Тогда для «продления срока действия сим-карты» нужно было продиктовать код доступа из SMS. Делая это, люди собственноручно предоставляли доступ к своим личным данным мошенникам.

В 2023 году о подобном обмане также сообщали в СМИ.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно помнить, что сим-карты не имеют срока действия, а сроки действия других карт, будь то банковские или дисконтные, всегда указаны на самих картах. Ни в коем случае не следует переходить по сомнительным ссылкам, а также сообщать по телефону коды из SMS, пароли, логины или иные данные, даже если собеседник представляется сотрудником банка или компании-оператора.

#мошенничество #рассылка #соцсети #фейк #предупреждение #сим-карты

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