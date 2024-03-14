Рассылку о введении компенсации за НДС распространяют в соцсетях

Мошенничество
134
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Минтруда сообщило, что информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о введении компенсации за НДС, не соответствует действительности, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- В мессенджерах распространяется ложная информация якобы о введении МТСЗН компенсационной выплаты за НДС. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке. Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке, - заявили в министерстве.

Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414, отметили в ведомстве.

#рассылка #фейк #Минтруда #компенсация #оповещение #НДС #дезинформация

Популярное

Все
Творил несмотря на запреты
Родственникам чиновников начисляли зарплату за работу, которую они не выполняли
Что может быть общего у войны и женщины, имеющей детей?
Цифровая эпоха: как защитить персональные данные
Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют случаи интернет-мошенничества
Гордость степей, а не обуза
Больше половины ДТП в Шымкенте происходит с участием пешеходов
Археология и взятки
«Грязеболотный» период
Пыль, грязь, ржавая вода: пассажиру возместили ущерб за антисанитарию в поезде
Крестьянским хозяйствам Карагандинской области не хватает собственных семян
В Мангистау любовь к родной земле прививают через цифровые технологии
Предвестник весеннего обновления
Плюрализм, открытость и результативность
Консолидация общества и развитие экономики – неразрывно связанные и взаимозависимые понятия
Формат прямого диалога
Что стало причиной гигантской автомобильной пробки на трассе Алматы – Бишкек?
Казахстан изменил структуру экспорта в Азербайджан
Ученый, политик, аграрий
Добро пожаловать!
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Нацбанк предупредил казахстанцев об обмане мошенников
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Детский сад горел в Семее
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы

Читайте также

Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют случаи интерн…
Утечка данных: более 1,4 тыс. жалоб поступило от граждан в …
Сигареты почти на 100 млн тенге незаконно продал житель ЗКО
Астанчанина осудили за незаконный обмен криптовалюты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]