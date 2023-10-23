Рассылку об опасном парацетамоле из Израиля на рынке Казахстана распространяют в соцсетях

Культура и общество
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В WhatsApp распространяется подборка сообщений об опасном парацетамоле, произведенном в Израиле. Препарат якобы смертельно опасен и каким-то образом попал в казахстанские аптеки. Это неправда, поясняет Stopfake.kz.

Фото: stopfake.kz

На самом деле сообщения об опасном парацетамоле — это старый фейк. Пользователи распространяли его еще в 2019 и 2020 годах. Тогда рассылку признали ложной.

Дело в том, что показанный на прикрепленном к рассылке препарат произведен вовсе не в Израиле, а в Индии. Это следует из названия компании-производителя — Apex, которое можно рассмотреть на фото упаковки лекарства.

Отмечается, что ранее рассылки об опасном парацетамоле уже распространялись в Казнете. Однако тогда пользователи писали о том, что в таблетках содержится смертельный вирус мачупо. Комитет фармации РК эту информацию опроверг, заявив, что описанных в рассылке таблеток в Казахстане нет.

Таким образом, рассылка о смертельном жаропонижающем на прилавках казахстанских аптек – старый фейк, который снова запустили в Сети, заключил Stopfake.

#соцсети #фейк #Израиль #опасность #парацетамол #дезинформация #аптеки

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