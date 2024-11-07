Растет число жалоб на качество товаров

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северо-Казахстанской области потребителям возвращено более 5 млн тенге. Не такая уж это и большая цифра, если иметь в виду, что за девять месяцев в департамент торговли и защиты прав потребителей региона поступило 368 обращений от жителей, недовольных качеством и безопасностью товаров и услуг. Как показывает статистика, наибольшее число жалоб связано с электронной торговлей (46,7%), розничной торговлей (28%), сферой жилищно-коммунального хозяйства (6%) и бытовыми услугами (3,3%).

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На брифинге руководитель департамента Канат Женисбек­улы сообщил, что рост числа жалоб связан как с повышением потребительской культуры, так и с недобросовестной предпринимательской деятельностью. Департамент способствовал возврату более 5 млн тенге граж­данам, которые пострадали от некачественных товаров и услуг. Наибольшие суммы компенсаций были возвращены в сфере розничной (2 116 746 тенге) и электронной торговли (1 876 860 тенге), а также в сфере бытовых услуг (1 323 401 тенге).

По итогам проверок за нарушение законодательства РК о защите прав потребителей вынесено 13 постановлений о наложении административных взысканий. В отношении 125 субъектов предпринимательства, занимающихся­ торговой дея­тельностью, также были приняты меры: 124 из них привлечены к ответственности за превышение размера торговой надбавки на социально значимые продукты, еще один предприниматель – за несоответствие цен на витрине и в кассовом чеке. 12 нарушителей оплатили штрафы на общую сумму 895 310 тенге, остальным вынесены предупреж­дения.

#СКО #товары #потребители #жалобы

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