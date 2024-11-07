Растет число жалоб на качество товаров
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В Северо-Казахстанской области потребителям возвращено более 5 млн тенге. Не такая уж это и большая цифра, если иметь в виду, что за девять месяцев в департамент торговли и защиты прав потребителей региона поступило 368 обращений от жителей, недовольных качеством и безопасностью товаров и услуг. Как показывает статистика, наибольшее число жалоб связано с электронной торговлей (46,7%), розничной торговлей (28%), сферой жилищно-коммунального хозяйства (6%) и бытовыми услугами (3,3%).