Растет экспорт казахстанского мороженого

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В Конаеве состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между компанией «Шин-Лайн» и саудовской Al-alameya Group.

фото из архива компании «Шин-Лайн»

Согласно документу, в городе Джидде Саудовской Аравии планируется построить завод по выпуску мороженого из казахстанского сырья. Крупнейший отечественный производитель сладкого продукта обязуется обеспечить стабильные поставки высококачественного молока на зарубежный рынок.

Как отметил глава «Шин-Лайн» Андрей Шин, заключено два соглашения с иностранными партнерами. Помимо строительства завода, нынешней осенью намечено наладить поставки казахстанского мороженого в Саудовскую Аравию. К слову, продукция компании уже поставляется в Китай, Россию, Беларусь, Монголию, Азербайджан, Грузию, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. Арабское направление станет новым в широкой географии экспорта.

В перспективе казах­станские производители холодного лакомства на­деются при помощи новых бизнес-партнеров выйти на рынки стран Персидского залива.

В свою очередь президент Al-alameya Group Шавки Абдулсатар Абду Сидик выразил уверенность, что мороженое, изготовленное по уникальной рецептуре из отборного казахстанского молока, придется по вкусу саудовским потребителям.

Al-alameya Group – один из лидеров пищевой промышленности на Аравийском полуострове. Это первый шаг компании к сотрудничеству с предпринимателями из Казахстана в дистрибуции продуктов питания, в том числе мороженого бренда «Шин-Лайн».

– Мы проанализировали внешний рынок в поис­ке лучших пос­тавщиков молочной продукции, в итоге наш выбор пал на «Шин-Лайн», – подчеркнул зарубежный бизнесмен. – Готовы к совместному осуществлению других перс­пективных проектов в аграрной отрас­ли. В будущем на­деемся расширить ассортимент поставок продуктов питания.

Сегодня 80% молока, необходимого для изготовления мороженого марки «Шин-Лайн», поступает от крестьянских хозяйств Илийского района.

Как отметил на встрече аким Алматинской области Марат Султангазиев, регион является преимущественно аграрным, большое внимание уделяется развитию молочно-товарных ферм. Меморандум, заключенный между «Шин-Лайн» и Al-alameya Group, придаст импульс укреплению двусторонних связей, росту региональной экономики, внедрению передовых технологий, а также созданию новых рабочих мест.

#экспорт #мороженое #Шин-Лайн

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