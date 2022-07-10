У жителей главного города страны есть почти все для комфортной жизни, считает столичный аким.
В минувшую пятницу масштабную пресс-конференцию, касающуюся социально-экономического развития Нур-Султана, провел аким города Алтай Кульгинов.
Длилась встреча почти три часа. Вопросов и, правда, назрело немало, что неудивительно: Нур-Султан – мегаполис, в котором проживает свыше 1 млн 200 тыс. человек. А ведь эта цифра в свое время прогнозировалась Генпланом лишь к 2030 году.
Сейчас же все указывает на то, что к 2035 году и этот показатель удвоится (внутренняя миграция и рождаемость делают свое дело). Соответственно, принимать меры по балансировке условий жизни горожан необходимо уже сегодня.
– С учетом ежегодного увеличения населения столицы растет спрос на социальные объекты, в том числе учебные заведения. Для того чтобы планомерно обеспечивать город ученическими местами и снимать нагрузку на существующие учебные заведения, необходимо ежегодно строить не менее 10 школ, – озвучил прогнозы Алтай Кульгинов. – За три истекших года введено в эксплуатацию 34 школы с 70 тысячами ученических мест, в 2022 году их (мест) будет создано еще более 20 тысяч. Намечено возвести 11 школ. Остро стоит вопрос и с детскими садами – сейчас их 429, а нужно еще не менее 150.
Что касается жилья, то его в 2022 году, как отметил аким, будет введено около 2 млн кв. метров. Цифра эта уступает прошлогоднему уровню (в 2021 году было «активировано» 3 млн 200 «квадратов»), но у специалистов на сей счет есть свои резоны: жилые метры должны быть обеспечены инженерными сетями, в первую очередь тепловыми. А делать это будет проще, когда в столице газ появится повсеместно.
– В городе полностью газифицировали два района – «Сарыарка» и «Алматы». Для этого построили свыше 680 км газораспределительных сетей, подвели внутриквартальные сети. Доступ к газу получили 14 тысяч абонентов, более шести тысяч имеют техусловия, свыше 3,6 тысячи зданий подключено к «голубому» топливу. Сейчас идет строительство подводящего газопровода в оставшихся двух районах, а к монтажу внутриквартальных сетей приступим в следующем году, – обрисовал градоначальник ситуацию, которая, кажется, пошла на взлет: нуждающимся категориям городским акиматом выделяется социальная помощь на подключение к газу, всем горожанам на бесплатной основе выдаются счетчики.
Кроме того, 13 водогрейных котлов на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 переведено на газ, возобновлено строительство ТЭЦ-3. С последней пока не все так радужно: аким признал, что проект – долгострой, и если он так и не воплотится в жизнь, столица будет испытывать большой дефицит теплоэнергии.
Тема долгостроев прозвучала еще раз: в городе ведется системная работа по их сокращению. Пока из 150 многоквартирных жилых комплексов (МЖК) завершено строительство 90, 13 тыс. семей-дольщиков (всего их 16 тыс.) получили заветные ключи. Со своей стороны государство ужесточило требования к застройщикам: у них должны быть гарантии Фонда гарантирования жилищного строительства и банка.
Еще один немаловажный для столицы вопрос – транспортный. В Нур-Султане утверждена концепция Комплексной транспортной схемы (КТС), позволяющая выработать единое техническое видение на систему городского транспорта более чем на 10 лет. КТС предусматривает увеличение числа новых автомобильных мостов, транспортных развязок, расширение улиц, пробивку дорог, существенную модернизацию общественного транспорта.
Одним из пунктов этой схемы является строительство двух автомобильных мостов – по проспекту Улы Дала (его планируют завершить в текущем году) и по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль.
Говорил Алтай Кульгинов и о наболевшем: регулярных подтоплениях улиц во время осадков. По словам главы города, решен вопрос на 146 проблемных участках, в том числе по проспекту Бауыржана Момышулы, где новая ливневка протяженностью 500 метров увеличит пропускную способность системы в полтора раза.
– Построено свыше 130 км ливневой канализации и лотково-арычной системы, очищена почти тысяча смотровых и дождеприемных колодцев, 20 км коллекторов, вывезено почти 350 тонн ила. В столице на постоянной основе ведутся работы по строительству объектов ливневой канализации и соответствующих сооружений, – отчитался аким.
Наряду с отведением дождевых стоков городские коммунальные службы взялись за наведение порядка во дворах и на пустырях. На месте последних теперь расцветают скверы в честь спасателей, учителей, медицинских работников... Бьют фонтаны, играют дети.
В текущем году будет создано еще свыше 200 общественных пространств и дворов. Но, несмотря на подробный отчет, вопросов у журналистов осталось немало. Так, у Алтая Кульгинова спросили: считает ли он свою зарплату обоснованной, не устал ли от занимаемой должности и многозадачности, что же в итоге будет со стадионом, нечестным путем признанным аварийным? Ну и, конечно, прозвучал вопрос об ЛРТ: есть ли конец у этого проекта, какой и когда?
Проект, по словам акима столицы, будет завершен. Сделать это нужно, ведь денег потрачено уже очень много (в сумме около 1 млрд долларов), но придется потратить еще 577 млн долларов, причем деньги эти будут взяты из республиканского бюджета: суммы слишком велики, покрыть эти расходы из местного бюджета невозможно.
Причем, как признался аким, ждать дохода от ЛРТ не придется: проект не коммерческий, это вид общественного транспорта, который придется субсидировать.
– Экономической пользы от него не будет, а вот социальная – да. ЛРТ разгрузит транспортные коридоры столицы. Поэтому с учетом истории, проблем и потраченных денег проект следует реализовать, – резюмировал Алтай Кульгинов.