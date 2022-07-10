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Растет спрос на социальные объекты
Елена Левкович

У жителей главного города страны есть почти все для комфортной жизни, считает столичный аким.

В минувшую пятницу масштабную пресс-конференцию, касающуюся социально-экономического развития Нур-Султана, провел аким города Алтай Кульгинов.


Длилась встреча почти три часа. Вопросов и, правда, назрело немало, что неудивительно: Нур-Султан – мегаполис, в котором проживает свыше 1 млн 200 тыс. человек. А ведь эта цифра в свое время прогнозировалась Генпланом лишь к 2030 году. 
Сейчас же все указывает на то, что к 2035 году и этот показатель удвоится (внутренняя миграция и рождаемость делают свое дело). Соответственно, принимать меры по балансировке условий жизни горожан необходимо уже сегодня.


– С учетом ежегодного увеличения населения столицы растет спрос на социальные объекты, в том числе учебные заведения. Для того чтобы планомерно обеспечивать город ученическими местами и снимать нагрузку на существующие учебные заведения, необходимо ежегодно строить не менее 10 школ, – озвучил прогнозы Алтай Кульгинов. – За три истекших года введено в экс­плуатацию 34 школы с 70 тысячами ученических мест, в 2022 году их (мест) будет создано еще более 20 тысяч. Намечено возвести 11 школ. Остро стоит вопрос и с детскими садами – сейчас их 429, а нужно еще не менее 150.


Что касается жилья, то его в 2022 году, как отметил аким, будет введено около 2 млн кв. метров. Цифра эта уступает прошлогоднему уровню (в 2021 году было «активировано» 3 млн 200 «квадратов»), но у специалистов на сей счет есть свои резоны: жилые мет­ры должны быть обеспечены инженерными сетями, в первую очередь тепловыми. А делать это будет проще, когда в столице газ появится повсеместно.


– В городе полностью газифицировали два района – «Сарыарка» и «Алматы». Для этого построили свыше 680 км газораспределительных сетей, подвели внутриквартальные сети. Доступ к газу получили 14 тысяч абонентов, более шес­ти тысяч имеют техусловия, свыше 3,6 тысячи зданий подключено к «голубому» топливу. Сейчас идет строительство подводящего газопровода в оставшихся двух районах, а к монтажу внутриквартальных сетей приступим в следующем году, – обрисовал градоначальник ситуацию, которая, кажется, пошла на взлет: нуждающимся категориям городским акиматом выделяется социальная помощь на подключение к газу, всем горожанам на бесплатной основе выдаются счетчики. 


Кроме того, 13 водогрейных котлов на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 переведено на газ, возобновлено строительство ТЭЦ-3. С последней пока не все так радужно: аким признал, что проект – долгострой, и если он так и не воплотится в жизнь, столица будет испытывать большой дефицит теплоэнергии.


Тема долгостроев прозвучала еще раз: в городе ведется системная работа по их сокращению. Пока из 150 многоквартирных жилых комплексов (МЖК) завершено строительство 90, 13 тыс. семей-дольщиков (всего их 16 тыс.) получили заветные ключи. Со своей стороны государство ужесточило требования к застройщикам: у них должны быть гарантии Фонда гарантирования жилищного строительства и банка.


Еще один немаловажный для столицы вопрос – транс­портный. В Нур-Султане утверждена концепция Комп­лексной транспортной схемы (КТС), позволяющая выработать единое техническое видение на систему городского транспорта более чем на 10 лет. КТС предусматривает увеличение числа новых автомобильных мостов, транс­портных развязок, расширение улиц, пробивку дорог, существенную модернизацию общественного транспорта.


Одним из пунктов этой схемы является строительство двух автомобильных мостов – по проспекту Улы Дала (его планируют завершить в текущем году) и по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль.


Говорил Алтай Кульгинов и о наболевшем: регулярных подтоплениях улиц во время осадков. По словам главы города, решен вопрос на 146 проб­лемных участках, в том числе по проспекту Бауыржана Момышулы, где новая ливневка протяженностью 500 метров увеличит пропускную способность системы в полтора раза.


– Построено свыше 130 км ливневой канализации и лотково-арычной системы, очищена почти тысяча смотровых и дождеприемных колодцев, 20 км коллекторов, вывезено почти 350 тонн ила. В столице на постоянной основе ведутся работы по строительству объектов ливневой канализации и соответствующих сооружений, – отчитался аким.


Наряду с отведением дож­девых стоков городские коммунальные службы взялись за наведение порядка во дворах и на пустырях. На месте последних теперь расцветают скверы в честь спасателей, учителей, медицинских работников... Бьют фонтаны, играют дети.


В текущем году будет создано еще свыше 200 общественных пространств и дворов. Но, несмотря на подробный отчет, вопросов у журналистов осталось немало. Так, у Алтая Кульгинова спросили: считает ли он свою зарплату обоснованной, не устал ли от занимаемой должности и многозадачности, что же в итоге будет со стадионом, нечестным путем признанным аварийным? Ну и, конечно, прозвучал вопрос об ЛРТ: есть ли конец у этого проекта, какой и когда?


Проект, по словам акима столицы, будет завершен. Сделать это нужно, ведь денег потрачено уже очень много (в сумме около 1 млрд долларов), но придется потратить еще 577 млн долларов, причем деньги эти будут взяты из республиканского бюджета: суммы слишком велики, покрыть эти расходы из местного бюджета невозможно. 


Причем, как признался аким, ждать дохода от ЛРТ не придется: проект не коммерческий, это вид общественного транспорта, который придется субсидировать.


– Экономической пользы от него не будет, а вот социальная – да. ЛРТ разгрузит транспортные коридоры столицы. Поэтому с учетом истории, проблем и потраченных денег проект следует реализовать, – резюмировал Алтай Кульгинов.

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