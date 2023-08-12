Район Алматы окутан черным дымом из-за пожара на складе

На улице Москвина в Жетысуском районе в Алматы вспыхнул пожар в складских помещениях, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

12 августа в 07:16 поступило сообщение о горении складов по улице Москвина в Жетысуском районе.

Развернут оперативный штаб, создано несколько участков тушения пожара.

Из-за конструктивных особенностей здания создалась высокая температура и угроза обрушения конструкций. Введены стволы на тушение и защиту соседних складов.

В 9:45 огонь удалось локализовать на площади 2 250 кв.м.

Тушение продолжается. Задействованы 25 единиц техники, 85 человек ДЧС, а также службы взаимодействия города.