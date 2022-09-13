Разбавленный водой спирт на 18,5 млн тенге пытались продать в Казахстане

Алкогольную продукцию на 18,5 млн тенге без разрешительных документов изъяли в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Акмолинской области совместно с Департаментом государственных доходов в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресек перевозку и хранение без разрешительных документов для дальнейшего сбыта алкогольной продукции в значительном размере в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

«В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных на территории городов Кокшетау и Петропавловска, обнаружены и изъяты спиртосодержащая жидкость в общем объеме 9,5 тонны, пустые пластиковые емкости, готовая алкогольная продукция, изготовленная путем разбавления чистого спирта с водой с помощью вышеуказанных приспособлений. Общая стоимость указанной спиртосодержащей жидкости составляет более 18,5 млн тенге», – рассказали в АФМ.

Иная информация в интересах следствия в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.