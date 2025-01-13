Разбойное нападение на врача совершили в его квартире в Костанае

Фото: Polisia.kz

По информации МВД, один из грабителей познакомился с местным жителем незадолго до преступления. Между ними случился конфликт, после которого преступник позвал своих знакомых «отомстить».

Он и двое его пособников, находясь в квартире потерпевшего, избили мужчину, угрожали игрушечным пистолетом и ножом.

Под угрозой применения насилия заставили оформить денежный кредит, отобрали мобильный телефон и деньги. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 1,5 млн тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий двое были установлены и задержаны оперуполномоченными в Костанае, третий фигурант был задержан в Астане. Сотрудники изъяли пистолет, телефон и деньги, принадлежащие потерпевшему. Все трое подозреваемых водворены в СИЗО», – детализировали в правоохранительных органах.

За разбой, совершенный в группе лиц по предварительному сговору, им грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, добавили в полиции.