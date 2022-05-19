"Разговаривал сам с собой": странное поведение солдата в Актау прокомментировало Минобороны

В пресс-службе Министерства обороны РК прокомментировали информацию о странном поведении солдата в Актау, сообщает Kazpravda.kz.

В ведомстве отметили, что в обед 18 мая командование воинской части заметило, что срочник "проявлял необъяснимую реакцию на происходящее вокруг, разговаривал сам с собой".

"О случившемся сообщили родителям солдата. Для медицинского осмотра молодой человек был доставлен в областную больницу. По результатам обследования, телесных повреждений и опасных патологий не выявлено. 19 мая запланировано проведение повторного осмотра у специалистов", - рассказали в пресс-службе.

В Минобороны заверили, что солдата на службу принудительно не доставляли, 11 мая он сам прибыл на призывной пункт, изъявил желание служить, жалоб на состояние здоровья не предъявлял.М

Военная полиция проводит проверку.