В Атырауской области река Ногайты вышла из берегов. Стремительное повышение уровня воды в реке, берущей начало у подножия горы Мугалжар, началось еще накануне. В поселке Сагиз Кызылкогинского района возникла опасность подтопления свыше 20 домов.

Потребовалась срочная эвакуация жителей, которые были временно размещены в зданиях школы и колледжа. После того как опасность миновала, все они вернулись в свои дома. Как отметили в районном акимате, благодаря оперативным действиям спасателей обошлось без пострадавших.

Были мобилизованы около 20 единиц спецтехники, свыше 200 человек. На местах возможного подтопления сооружены дамбы.

Сейчас Ногайты вошла в русло, опасность миновала. К слову, эта река не первый год беспокоит жителей района. В прошлом году из-за разлива талых вод были размыты автодороги, мосты и пешеходные переходы. Напомним, мощный поток тогда снес сразу два пешеходных моста в селе Сагиз и залил трассу Актобе – Атырау.