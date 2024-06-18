Размеры пособий по многодетности озвучили в Казахстане

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Более 196 млрд тенге получили с начала года  многодетные семьи в виде пособий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, с начала 2024 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 582,4 тыс. семей на общую сумму 196,2 млрд тенге, в том числе за май данный вид пособия получили 592,6 тыс. семей на общую сумму 40 млрд тенге.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:

- с 4 детьми – 16,03 МРП или 59 183 тенге;

- с 5 детьми – 20,04 МРП или 73 988 тенге;

- с 6 детьми – 24,05 МРП или 88 793 тенге;

- с 7 детьми – 28,06 МРП или 103 598 тенге;

- с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

Необходимо отметить, что с 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%.

В Минтруда добавили, что в этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге.

#пособия #Минтруда #казахстанцы #многодетность #размеры

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