Разница между покупкой и продажей доллара составит 7 тенге

Банки и финансы
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Венера Баталова
корреспондент

Нацбанк информирует о разработке проекта постановления «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно проекту, предлагается установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США – 7 тенге, евро – 10 тенге.  

Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие рисков участников финансового рынка.

Эти ограничения не коснутся обменных операций, проводимых в безналичной форме.

С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться на официальном сайте Национального Банка Казахстана.

#доллар #Евро #разница

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