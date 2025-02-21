Разница между покупкой и продажей доллара составит 7 тенге

Нацбанк информирует о разработке проекта постановления «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно проекту, предлагается установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США – 7 тенге, евро – 10 тенге.

Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие рисков участников финансового рынка.

Эти ограничения не коснутся обменных операций, проводимых в безналичной форме.

С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться на официальном сайте Национального Банка Казахстана.