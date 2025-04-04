А вы знали, что при помощи костей можно рассказать целую историю? Во всяком случае придать ей форму, а остальное дорисует фантазия. Так и происходило на недавно завершившемся в Астане IX Международном конкурсе-фестивале косторезного искусства «Сказ на бивне мамонта», приуроченном к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и знаменующем собой укрепление культурного сотрудничества Казахстана, России и Китая.

фото Игоря Бургандинова

К слову, прежде этот фестиваль был исключительно внутристрановым событием для косторезного искусства народов России, в этот же раз он приобрел международный формат. На что особо обратил внимание министр культуры Рес­публики Саха (Якутия) Афанасий Ноев:

– Фестиваль косторезного искусства «Сказ на бивне мамонта» проводится каждые три года, в 2025 году – уже в девятый раз и впервые в Казахстане.

Косторезов съехалось более 50 человек, приезжали в том числе и группами. Мастера были преимущественно из Российской Федерации (представители 20 регионов), оно и понятно: для народов Севера косторезное искусство – неотъемлемая часть культурного наследия.

Нашу страну представили два мастера. Один из них, Алдаберген Тиленбаев из Мангистауской области, работает с костью, преимущественно верблюжьей, уже 20 лет.

– С «мамонтами» тоже удавалось поработать на выездных мастер-классах, встречах в России, где это искусство живет и развито. А в нашем регионе откуда костям и бивням мамонта взяться? Поэтому и режу в основном на верблюжьей, – рассказывает мастер.

По словам казахстанского костореза, занятие это ему глубоко по душе. Алдаберген в свое время настолько им впечатлился, что все тонкости косторезного мастерства изучал самостоятельно.

– Тогда ведь и Интернета толком не было, только книги, специализированная литература. Искал, читал, стал ездить на мастер-классы в Россию перенимать опыт, – вспоминает казахстанец.

Сейчас Алдаберген уже сам проводит мастер-классы для интересующихся, художников, дает уроки детям. Говорит: верблюжья кость твердая, но при этом неширокая, а значит, и работа более ювелирная, изящная, ажурная. Вырезает в основном сюжеты на казахские мотивы. Такая продукция вызывает интерес: ее заказывают на сувениры, подарки тем, кто понимает ценность подобных вещей.

Только одно печалит мастера: в Казах­стане­ косторезное искусство не популярно, профессионалов в этом деле единицы. Если и работает кто с костью, то больше, как говорится, для себя, для души.

К счастью, уникальность ремесла знают и берегут в соседней стране, где секреты мастерства передают из поколения в поколение.

Эзен Урелов – начинающий косторез из Республики Алтай, он третий год занимается косторезным делом и уже участвует в выставках. Увлечение возник­ло внезапно: в город однажды приехал якутский мастер-косторез, большой профессионал, дал трехдневный мастер-класс по резьбе.

– И я загорелся. Вообще я оканчивал колледж по направлению «керамист, декоративно-прикладное творчество», но это больше про работу с глиной. С резьбой все оказалось сложнее. На выставке познакомился с опытными мастерами, они рассказали мне, как начинали, и предупредили – в этом деле нужна постоянная практика, – рассказывает Эзен.

Ввиду того, что ископаемых мамонтов на всех не хватает и в России, тамошние косторезы творят на костях более доступных животных – оленей, лосей, косулей, их рога вполне подходят для искусства резьбы по кости.

– Кость, рог надо подготовить к работе, это достаточно длительный процесс, в несколько этапов. Сначала надо отварить, пару часов как минимум, тогда можно быть уверенным, что из костных трещин ушел весь жир. После варки костный материал должен вернуться в прежнюю форму, «отдохнуть». Потом отбеливаем перекисью водорода. В итоге получаем обезжиренный рабочий «холст», – рассказывает Эзен.

Мастер добавляет, что сырье в основном получает из республиканских маральников. Могут косторезы использовать и цевку – кости домашнего скота, например.

Алтайскому косторезу больше всего нравится творить в этническом стиле, хотя поначалу думал, что в приоритете будут изображения животных, но нет – ушел в этнику, элементы скифской культуры, оставив при этом и звериный стиль. При этом добавляет, что он – свободный художник, может обратиться к любой культуре.

Есть у Эзена и своя фишка – он в буквальном смысле собирает композиции из разных материалов. В его работах сочетаются костяные, деревянные, кожаные элементы.

Мастер говорит, что самые сложные – кружевные – работы еще впереди, это по-настоящему высокий уровень. К слову, еще один интересный факт: резьба по кости уже давно производится… бормашинкой (такими еще обрабатывают ногти в салонах красоты). Вручную, при помощи штихелей (стальные резцы), уже почти никто не работает, только если мастера, истово хранящие давние традиции.

Подводя итоги события, директор Фонда народно-художественного промысла и ремесел «УУС» Яна Игнатьева отметила, что «фестиваль – дань уважения традициям предков, чьи золотые руки превращали кость в настоящее произведение искусства».