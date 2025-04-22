Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования РК совместно с Национальным научно-практическим центром «Тіл-Қазына» выступили организаторами республиканского методического семинара по разработке единого словаря терминов и выражений, используемых в нормативных правовых актах, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Совершенствование и унификация национальной терминологической системы, а также определение проблем, возникающих в ходе применения юридических терминов в национальном законодательстве, стали главными темами обсуждения среди ученых и специалистов.

Участники встречи подробно обсудили прикладные и теоретические аспекты развития юридических терминов на государственном языке, а также научные подходы, отметив, что одним из основных положений законодательной техники является то, что документ должен быть понятен не только правопользователю, но и любому гражданину. При этом озвученные вопросы затрагивали не только актуальность разработки единого словаря в данной области, но и необходимость всестороннего обсуждения его перечня со специалистами отрасли.

Во время семинара также были рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования отраслевых терминов в нормативных правовых актах, формирования юридического языка на основе национальной правовой системы и экспертного анализа перечня терминологических выражений.

Своим мнением и видением во время встречи поделились члены Республиканской терминологической комиссии, юристы, лингвисты, представители профессорско-преподавательского состава вузов, заинтересованных государственных органов и организаций. По итогам семинара были озвучены практические рекомендации по формированию терминологической базы в законодательной сфере.