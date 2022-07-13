Разработку единственного месторождения олова согласовали в Казахстане

Оловянный прагматик

Пройдены все согласования для разработки единственного в респуб­лике и крупнейшего в Центральной Азии месторождения олова «Сарымбет» в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. Вскрышные работы здесь начались бы раньше, да помешали пандемия, карантинные ограничения, приостановившие реализацию проекта.

– Теперь работы продолжились, процесс идет нормально, – сообщил журналистам аким области Кумар Аксакалов. – Акционеры и учредители компании работают с банками. Все согласовали, осталось только получить деньги на строительство лаборатории, хранилища, спроектировать горно-обогатительный комбинат. Но оловянный проект – лишь один из трех горнорудных.

В Северном Казахстане также ведутся работы по добыче вольфрама на месторождениях «Аксоран» и «Баян» в Айыртауском районе. На первом месторождении уже начато проектирование комбината. Инвестиции по трем проектам, отметил глава региона, составят свыше 300 млрд тенге.

После запуска новых металлургических комбинатов Северный Казахстан превратится из преиму­щественно аграрного в аграрно-индустриальный регион.