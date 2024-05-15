Организаторы школьного питания уже полгода не могут добиться от управления образования Северо-Казахстанской области ответа на вопрос: продлят или не продлят с ними срок действия договоров? Эта проблема рассматривалась на заседании совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции палаты предпринимателей СКО.

– В 2019 году имущество школьных столовых передали в доверительное управление предпринимателям на пять лет по проекту государственно-частного партнерства, – пояснила председатель совета Инесса Куанова.

Более четырех лет бизнес экс­плуатировал и модернизировал столовское оборудование, окупая свои расходы организацией школьного питания.

В ноябре-декабре 2023 года, то есть за год до окончания договоров, предприниматели обратились в управление образования СКО с предложением продлить срок действия договоров. 5 января 2024 года государственный партнер ответил кратко: «Ваше заявление будет рассмотрено в соответствии с законодательством».

– А дальше тишина, – говорит Инесса Куанова. – И бизнес не знает, продолжится ли партнерство? Стоит ли инвестировать в модернизацию столовых? Если да, то на носу лето и время ремонта. Если нет, то какой смысл что-то делать, если обновленное оборудование с ремонтом достанется другим?

Эксперты палаты предпринимателей усмотрели за всем этим нарушение нормы Административного процедурно-процессуального кодекса РК, ведь административный орган обязан давать обоснованный и мотивированный ответ со ссылкой на законодательство.

На заседании совета по защите прав предпринимателей организаторы школьного питания представили фотографии, свидетельствующие о том, какими убогими были школьные столовые до того, как они взяли их под свое крыло, и какими современными они стали благодаря вложенным средствам.

Управление образования, по мнению участников заседания, ушло в глухую оборону. На заседании совета по защите прав предпринимателей от госоргана выступил представитель, который не смог дать внятных ответов на вопросы о том, кто решает вопрос о прод­лении договоров, какая работа проводится по подведению итогов ГЧП и что сделано госструктурой после 5 января 2024 года?

Тем временем прокуратура СКО предложила предпринимателям провести аналогичное заседание у себя с участием представителей управления образования.