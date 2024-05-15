Щедрость спонсоров ускоряет новоселье

Дом Райхан Имановой дважды пострадал от паводка. Первый раз в прошлом году. Бывший хозяин, получив 4 млн тенге компенсации, недолго думая, продал строение.

– Я мать пятерых детей. Пос­ледние шесть лет жили в Актобе, так как не было собственной квартиры, с мужем переехали в Кобду. Мы родом из села, захотелось разводить домашний скот, иметь огород во дворе. Купили дом на Курманова. Кто знал, что ожидает нас впереди? Надежды всегда светлые, – поделилась она.

В ночь на 29 апреля в село неожиданно пришла большая вода. Женщина в этот момент находилась в кемпинге, где вахтовым методом работает в столовой. В затопленный дом входила через окно.

С супругом, который недавно перенес операцию на сердце, временно поселились в доме знакомых. Конечно же, переживала: что будет теперь с ними, что скажет оценочная компания? Но все же верила – без поддержки их не оставят, ведь в прошлый раз всем тем, чье жилье разрушилось, построили новое. Так на окраине райцентра появилась еще одна улица.

И вот на днях стало известно, что в числе 117 домов, которые будут возведены в кратчайшие сроки, один будет для Имановых.

Всего весной 2024 года в Хобдинском районе паводок повредил 289 домов. Как только вода ушла, тут же оперативно начались земляные работы. Проблем со строи­тельными материалами нет.

– Нужно строить быстро и эффективно, не уступая в качестве. Каждый дом будет соответствовать всем стандартам, чтобы жители чувствовали себя в безо­пасности, – отметил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства области Ержан Муздыбаев.

Ход строительства отслеживают в Правительстве. Вице-премьер Канат Бозумбаев побывал 6 мая в жилых массивах, пострадавших от паводка, и в общежитии АРУ им. Жубанова, где временно размес­тился один из эвакопунктов. Затем провел совещание в областном акимате, в котором приняли участие и спонсоры, выразившие готовность поддержать актюбинцев.

– Жилые дома не будут больше строиться в низинах, поймах рек и на береговых линиях. Практика показывает, что они периоди­чески заливаются речными либо талыми водами. Дома будут возводиться на возвышенности, там, где они защищены. Казахстанец – он везде казахстанец: в Петропавловске, Актобе, Уральске или Атырау. Везде будет единый подход, исключений не должно быть. До холодов каждый пострадавший должен иметь крышу над головой, – подчеркнул он.

Добавим, у акима Актюбинской области в соответствии с правилами есть возможность за счет внебюджетных средств учитывать пожелания многодетной семьи или семьи, где есть люди с ограниченными возможностями. По предварительным расчетам, расходы в регионе составят 27–30 млрд тенге.

– Ситуация в области стабилизирована. Наша работа полностью направлена на устранение последствий паводков. Всего подтоплено свыше 4 600 домов, повреждено 136 километров автомобильных дорог и 15 мостов, пострадали 23 социальных объекта и 84 субъекта малого и среднего бизнеса. Для устранения ущерба на сегодня предусмотрено выделение из местного бюджета 7,8 миллиар­да тенге. Для компенсации на восстановление домов, возмещение стоимости пострадавшей оргтехники и мебели предусмотрено 4,1 миллиарда тенге, в том числе по тем домам, где уже имеется оценка и техобследование, – отчитался Асхат Шахаров.

По его словам, за счет спонсорских средств планируется строи­тельство 651 дома на 18 млрд тенге и выкуп 398 квартир на 9,7 млрд тенге. Фонд «Қазақстан халқына» направляет 1,5 млрд тенге на строительство 54 домов в Иргизском районе. В числе солидных спонсоров – компания BI Group, выделившая региону 2 млрд тенге.

– Мы приступили к выкупу домов в селе Жургенова Айтекебийского района. Первые пять домов в селах Жургенова и Айке уже переданы пострадавшим, на очереди еще 15. В Хобдинском районе планируем профинансировать строительство 150 домов. Также рассматриваются ва­рианты приобретения готового жилья в Актобе, – поделился Даурен Утемуратов, гендиректор компании «Верный капитал», первый заместитель председателя правления Фонда Булата Утемуратова.

Фонд выделил 10 млрд тенге для пострадавших от наводнений. На сегодня в Айтекебийском районе 13 семей, чьи дома были признаны аварийными, обустраиваются в приобретенном спонсорами жилье.

– Всего здесь зарегистрировано 150 заявлений, оценочная комиссия проверила техническое состояние каждого указанного строения. В результате 48 домов признаны аварийными. Владельцы 21 дома согласились на вторичное жилье, остальным построят новые дома, – сообщил аким райо­на Даулетияр Тугузбаев.

Решаются проблемы и иргизцев. Определены земельные участки в безопасном месте под строительство нового жилья, более полутора сотен домов затоплены в селах Нура и Мамыр.

В регионе работа по возмещению ущерба пострадавшим от паводка продолжается. Людям выплачивают компенсацию за испорченное имущество и погибший скот.