Саранча готовится к атаке

Экономика
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Рысбек Жантыкеев

По прогнозам фитосанитарных служб республики, в 2024-м под саранчой могут оказаться значительные площади в Актюбинской (784 тыс. га), Костанайской (776 тыс.) и Туркестанской (271 тыс. га) областях.

фото из открытых источников

Для борьбы со стадными саранчовыми из республиканского бюджета было заблаговременно выделено 4,2 млрд тенге. С учетом масштабов угрозы названная сумма пополнена из резерва Правительства еще на 3,9 млрд тенге. Организации по доставке до места назначения химпрепаратов против саранчи и обработке территорий выявят при проведении конкурсов по госзакупкам. К началу мая приобретен запас инсектицидов, достаточный для обработки 1,16 млн га. Заключены договоры на поставку химпрепаратов для охвата еще 1,3 млн га. В Туркестанской области предстоит обработать 145 тыс. га сельскохозяйственных угодий. К началу мая данный показатель составил 111 тыс. га. Обработки проводятся 92 наземными вентиляторами-опрыскивателями, шестью самолетами, двумя дельтапланами. В труднодоступных местах борцы с крылатой напастью используют дроны.

Фронт борьбы с вредными насекомыми расширится во второй половине мая, когда активизируются работы в Актюбинской и Костанайской областях. В настоящее время в этих регионах ведется мониторинг состояния кубышек. В целях недопущения миграции саранчи на сопредельные территории ведется согласование планов действий с узбекскими и российскими коллегами. Из-за значительной активизации саранчовых на территории страны борьба с ними находится на особом контроле Минсельхоза, сообщается в информации пресс-службы ведомства.

#бюджет #аграрии #борьба #саранча #урожай

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