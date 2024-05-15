Новый закон о госзакупках принял Мажилис

Мажилис, Экономика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Предполагается, что новый документ исключит риски при осуществлении госзакупок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис принял на пленарном заседании закон об усилении ответственности за срыв сроков и ненадлежащее качество работ по госзакупкам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к закону «О государственных закупках», документ направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, упрощение и дальнейшую автоматизацию процедур государственных закупок, создание единой платформы закупок.

Законопроектом предусматривается введение понятия и регламентация норм по «общественному мониторингу государственных закупок», внедрение института «устойчивых государственных закупок», основанных на приобретении товаров, работ, услуг с учетом социальных, экономических и экологических аспектов, внедрение рейтинга потенциальных поставщиков, регламентация способов осуществления государственных закупок, основных принципов государственных закупок и квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику.

Как пояснил депутат Руслан Кожасбаев, в ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки по внедрению EPC-контрактов, согласно которым осуществляются комплексные работы строительства «под ключ» по строительству объекта и введению его в эксплуатацию.

Также депутаты внесли нормы по поддержке отечественных производителей посредством офтейк-контрактов в госзакупках.

Кроме того, введены нормы по усилению ответственности поставщиков за срыв сроков и ненадлежащее качество работ - взыскание неустойки с поставщика, включение поставщика в реестр недобросовестных участников государственных закупок).

Внесены поправки, направленные на снижение предельных объемов работ, передаваемых на субподряды (с 50% до 30%), а также запрещение привлечения незаявленных в конкурсе субподрядчиков и уточнение порядка обжалования итогов государственных закупок.

Для оперативности и повышения самостоятельности сельских акиматов предлагается увеличить пороговое значение закупок способом из одного источника с 3 000 до 4 000 месячных расчетных показателей.

#мажилис #закон #госзакупки

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