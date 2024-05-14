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Названа средняя зарплата по республике

Экономика, Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Среднее значение номинальной заработной платы по Республике Казахстан в І квартале 2024 года составило 382 279 тенге, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рост к соответствующему кварталу 2023 года составил 12,3%, в реальном выражении увеличение – на 2,7%.

Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в I квартале 2024 года составило 251 997 тенге.

По сравнению с соответствующим кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях финансовой и страховой деятельности – 29,7%, операциях с недвижимым имуществом – 23,0%, информации и связи – 21,0%. В образовании рост среднемесячной заработной платы составил 9,2%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – 7,8%.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в I квартале 2024 года по сравнению с соответствующим кварталом 2023 года сложился в Западно-Казахстанской области – на 18,2%, в  Алматы – на 16,4%, в Актюбинской области – на 16,1%, в Павлодарской области – на 15,9%.

Соотношение между максимальными и минимальными значениями среднемесячной номинальной заработной платы среди регионов в I квартале 2024г. составило 2,2 раза. 

#статистика #зарплата #сферы деятельности

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