Когда коллеги еще и братья

На промплощадке Алматинского завода мостовых конструкций (АЗМК) площадью 17 га ежедневно кипит работа. Ведь продукцию ждут в регионах и соседних республиках. Мощные краны, словно гигантские цапли, переносят тяжеловесные балки и конструкции.

В этой рабочей операции свою роль слаженно играют братья Бекнур и Бекжан Суранчиевы – машинисты крана, чья работа всегда выступает гарантией отличного результата. К слову, бригада отдела сбыта считается одной из лучших на заводе – коллектив работает быстро и качественно.

…Нас встречает начальник отдела Гаухар Назаркенова, которая и знакомит с братьями, ставшими коллегами. По ее словам, это надежные ребята, которых знает и уважает весь завод. Старший брат – Бекнур – работает на АЗМК более 11 лет, за это время обстоятельно изучил технологию погрузки, передав многие секреты профессии Бекжану.

– Это настоящие мастера своего дела, им можно доверить самые сложные задачи и быть уверенным: все окажется выполнено идеально. Они не просто коллеги и родственники, а настоящий тандем единомышленников, понимающих друг друга с полуслова, – отмечает Гаухар Назаркенова.

И действительно, наблюдая за их работой, невольно проникаешься восхищением. Словно танцуя, два крана синхронно поднимают и укладывают в вагоны огромные стальные балки, каждая весом в несколько десятков тонн. В этих движениях – уверенность и спокойствие, рожденные годами совместного труда и глубоким взаимопониманием.

– С братом работать легко, – говорит Бекнур, спустившись с кабины крана. – Когда у меня другой напарник, работается сложнее, а с Бекжаном мы заранее знаем, как лучше подъехать к вагонам, с какой стороны начать погрузку. Перед тем как подняться на кран, предварительно все обсуж­даем на земле. Дело в том, что мы чувствуем друг друга, знаем наперед, как лучше действовать.

Как оказалось, после окончания финансового колледжа Бекнур пробовал найти себя в этой профессии, но быстро понял, что офисная работа не для него. Сосед посоветовал ему пойти на АЗМК, который находится в их районе. Так в 2013 году он переступил проходную завода.

Начал с самых низов, работая грузчиком. Уставал от физичес­кой работы, даже мелькнула мысль – не уйти ли, но, преодолев минутную слабость, остался и начал проявлять интерес к крановому хозяйству. В свободное от работы время старался получить навыки. Упорство и стремление к профессиональному росту привели его к кабине крана, где он и нашел свое призвание.

Отвечая на вопрос, какими качествами должен обладать машинист крана, чтобы целый день без сучка и задоринки укладывать в вагоны тяжеленные грузы, Бекнур отвечает: в первую очередь необходимо иметь крепкие нер­вы, быть выдержанным и уметь мгновенно принимать решения.

– Конечно, есть риск, адреналин присутствует каждый раз. Работа машиниста крана – не только физический труд, – говорит Бекнур. – Нужно иметь пространственное мышление, отличный глазомер, хорошую реакцию. Ведь мы работаем с результатами труда всего коллектива, и от нас зависит сохранность этих материальных ценностей.

Бекжан вспоминает, как после срочной службы в армии пришел на это производство по совету старшего брата.

«Не трать время на поиски работы, иди на завод», – сказал тот ему. С первых дней, работая в цехе формовки, старался старшего брата не подводить.

Со временем появился интерес к крану, стал интересоваться спецификой этой работы. Бекнур, увидев это желание, вызвался обучить.

– Спасибо брату, что стал моим наставником, научил азам и секретам профессии. Уже более пяти лет работаем в одной бригаде, – говорит Бекжан.

Братья Суранчиевы считают АЗМК второй семьей. В один голос заявляют, что гордятся своим большим и дружным коллективом, в котором обрели дело по душе. Считают, что дружеская атмосфера, которая царит на их производстве, – это заслуга руководства завода, которое не только заложило добрые традиции, но и сохраняет их много десятилетий, передавая от одного поколения к другому.

Надо сказать, что на заводе идет естественный процесс смены поколений, места ветеранов постепенно занимает молодежь.

– Каждый год лучшие рабочие по решению коллектива ездят за счет завода отдыхать на зарубежные курорты. Когда я говорю об этом своим друзьям и знакомым, у них это вызывает нескрываемое удивление. Приятно осознавать, что еще где-то существует подобная забота о человеке труда. И жаль, что молодежь не очень охотно выбирает рабочие специальнос­ти, – сетует Бекжан.

Братья Суранчиевы – яркий пример преданности своему делу, семейной сплоченности и профессионализма. Их история – это похвала труду, который объединяет людей, создающих экономический потенциал рес­публики.