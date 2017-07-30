Политика Разрешение на экскурсии по Байконуру стали выдавать в четыре раза быстрее Айнагуль Бекеева



В период EXPO туристы могут записаться на экскурсию по космодрому Байконур в 4 раза быстрее. Срок рассмотрения заявок на посещение космического города сократили с 45 до 10 дней. По правилам, разрешение на посещение Байконура дается с согласия Роскосмоса. С ним работают казахстанские туроператоры. В Алматы таких фирм 6, в Астане – одна. Еще 2 расположены на территории самого Байконура. Галымжан Мустафаев, и.о. руководителя управления предпринимательства и туризма Кызылординской области: - В специальный туристический пакет входит посещение города Байконур, экскурсия в музее космодрома, посещение дома, где жил Юрий Гагарин. Туристы могут стать свидетелями запуска ракеты. Главное рассчитать все по времени, чтобы их поездка совпадала с очередным запуском.



