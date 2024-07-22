Разведчики Казахстана и Беларуси «ликвидировали» незаконное вооруженное формирование в горах Джунгарского Алатау

Организовать засаду, захватить «языка», заполучить секретные документы и провести эвакуацию группы в пункт постоянной дислокации – с этой целью выдвинулись на горный перевал сводные разведывательные подразделения Казахстана и Беларуси

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При выполнении боевой задачи участниками учения «Вершина братства-2024» оценивались слаженность подразделений и умение командиров различных степеней принимать решения.

За действиями подчиненных наблюдали командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Казахстана генерал-майор Алмаз Джумакеев и начальник штаба – первый заместитель командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси полковник Александр Ильюкевич.

«Завершилась практическая часть двухстороннего тактико-специального учения в условиях горно-пустынной местности. Командный состав был на высоте. Об этом можно судить по слаженности подразделений контингентов двух стран, действовавших как единый организм. Военнослужащие сводных отрядов также продемонстрировали высокий уровень физической подготовленности и взаимодействия», – подытожил руководитель учения генерал-майор Алмаз Джумакеев.

Полезным опытом с казахстанскими десантниками поделились инструкторы Сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси. Спецназовцы провели занятия по тактической медицине в условиях прямого соприкосновения с противником.

Как отметил командующий Десантно-штурмовыми войсками Казахстана, все задачи, поставленные сводным контингентом, выполнены в полном объеме, цели достигнуты. Подобные учения между двумя странами планируется проводить каждый год. С учетом появления новых способов и средств вооруженной борьбы будут вноситься изменения, усложняться задачи, наращиваться объем знаний, навыков и опыта личного состава.

Напомним, двухстороннее тактико-специальное учение «Вершина братства-2024» проводилось в Жетысуской области на учебном полигоне «Коктал» с 15 по 20 июля. В нем принимали участие свыше 350 военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана и Сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.

В торжественной церемонии закрытия учений отличившиеся в ходе маневров военнослужащие обеих стран были поощрены руководством грамотами и ценными подарками.