Развитие двусторонних связей обсудили президенты Казахстана и Палестины

На полях 6-го саммита СВМДА глава государства провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Собеседники рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Палестиной, а также обменялись мнениями об актуальных вызовах и трендах современности.

Касым-Жомарт Токаев отметил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних связей.

Со своей стороны Махмуд Аббас поблагодарил Касым-Жомарт Токаева за теплый прием и высокий уровень подготовки саммита.

Президент Палестины выразил уверенность в том, что принимаемые на саммите решения и подписываемые документы будут способствовать углублению взаимного сотрудничества.