Развитие казахстанских спортклубов обсудили в Астане

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов провел совещание с руководителями профессиональных клубов и руководством «Sport Qory», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства

Фото: МТС РК

В совещании приняли участие генеральные директора футбольного клуба «Астана», хоккейного клуба «Барыс», баскетбольного клуба «Астана», велокоманды Astana Qazaqstan Team и фонда Sport Qory.



В ходе совещания были заслушаны годовые отчеты за 2024 год, а также рассмотрены ключевые вопросы развития спортивных клубов в предстоящие годы. Министр обозначил основные направления работы и дал ряд поручений, направленных на повышение эффективности деятельности клубов и достижение высоких спортивных результатов.

«Одним из поручений стала разработка Стратегического плана развития клубов на период 2025-2028 годов с четкими показателями. Кроме того, важно оптимизировать бюджет и обеспечить, чтобы выплаты легионерам производились не за счет государственного финансирования, а с привлечением спонсоров, в соответствии с изменениями, внесенными в Закон РК «О физической культуре и спорте», - говорится в сообщении.

Еще одной важной задачей для клубов является унификация системы отбора в основную и юношескую сборные. В связи с этим профессиональные клубы должны укреплять взаимодействие с республиканскими федерациями и региональными спортивными организациями. Это позволит увеличить количество отечественных спортсменов в составах команд, выступающих на международных турнирах.