Развитие Мангистауской области рассмотрели в правительстве

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава кабмина подчеркнул необходимость развития авиационного хаба в Мангистауской области. Министерству транспорта совместно с Министерством энергетики и «КазМунайГазом» поручено проработать вопросы прямых поставок авиатоплива в регион, а также увеличения субсидируемых внутренних авиарейсов по новым направлениям с привлечением зарубежных авиакомпаний. Вместе с тем важно развивать железнодорожную инфраструктуру для роста пассажирских маршрутов в Мангистаускую область из других регионов.

Олжас Бектенов акцентировал внимание на важности усиления работы по привлечению потенциальных инвесторов для расширения свободной экономической зоны «Морпорт Актау». При этом в ходе реализации проектов важно создавать постоянные рабочие места для жителей области.

В сфере энергетики перед профильным министерством поставлены задачи по модернизации МАЭК, который входит в перечень из 19-ти энергоисточников «красной зоны риска», тепловых и электрических магистральных и внутриквартальных сетей. Ранее для стабильной работы МАЭК из республиканского бюджета было выделено 5 млрд тенге. Отмечена необходимость решения вопросов тепло- и водоснабжения.

«В регионе большой проблемой является высокий износ внутриквартальных сетей теплоснабжения. С начала отопительного сезона было зафиксировано 225 порывов, уровень износа сетей водоснабжения г. Актау составляет 82%. Мы знаем, что население города жалуется на нехватку воды. Именно эти вопросы надо решать акимату области в первую очередь», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству промышленности и строительства дано поручение оказать содействие акимату.

Также была рассмотрена проводимая работа по реализации задачи, поставленной президентом по развитию туризма, в том числе курортной зоны «Кендерли». Министерству туризма поручено оказать максимальное содействие акимату в разработке Мастер-плана развития туризма области.