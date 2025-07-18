Штаб размещён на базе супермаркета Anuar (3 этаж) по адресу: шоссе Алаш, 30 А

Фото: акимат Астаны

В связи с пожаром, произошедшим ночью в трёхэтажном здании на территории рынка «Big Шанхай», в Астане начал работу разъяснительный штаб, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

«Штаб работает и ведет консультацию для всех арендаторов, предпринимателей и работников рынка, чьи торговые точки пострадали в результате пожара. Каждый может обратиться за актуальной информацией, консультациями по правовым, финансовым и другим вопросам, а также получить помощь в определении дальнейших действий. На месте дежурят и консультируют представители ДЧС, департамента полиции, акимата, управления инвестиции и развития предпринимательства, рынка», – говорится в информации.

В городской администрации призвали граждан доверять только официальным источникам информации.

Напомним, сегодня ранним утром в Астане сгорел крупный рынок «Big Шанхай». Жертв и пострадавших нет.