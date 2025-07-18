В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»

Пожары
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Пожар был локализован сегодня в 7.10 утра, жертв и пострадавших нет 

Скриншот видео

К моменту прибытия первых подразделений пожар имел развившуюся форму, что привело к частичному обрушению межэтажного перекрытия здания рынка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный ДЧС.

«Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Принятыми мерами спасателей не было допущено распространения огня на близлежащие здания», - говорится в сообщении ДЧС Астаны.

Примечательно, что администрация рынка о пожаре не сообщала. Возгорание было обнаружено сотрудниками пожарной части, которые увидели густой черный дым с окон первого и третьего этажа рынка.

На месте пожара было задействовано 165 человек и 62 единиц техники ДЧС и МИО.

В 2017 году уже горел рынок «Big Шанхай». Тогда площадь возгорания составила 120 квадратных метров. 

 

#Астана #рынок #пожар

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