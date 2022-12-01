Разыскиваемого интерполом преступника задержали в Астане

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Полицейские Астаны задержали уголовного преступника, находящегося в розыске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Участковыми инспекторами полиции УП района "Есиль" УПП-44 в ходе обхода административного участка по улице Е-753 были замечены трое мужчин, которые курили на улице. Один из них бросил на землю окурок. Для принятия мер участковые подошли к нарушителю. В отношении него был составлен административный протокол по статье 434-2 КР КобАП за загрязнение мест общего пользования.

В ходе проверки установлено, что 31-летний гражданин Республики Узбекистан находится в межгосударственном розыске за совершение преступления предусмотренного ст. 159 ч. 2 "Мошенничество" УК РФ, а также за совершение преступления предусмотренного ст. 104 ч. 1 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" УК Республики Узбекистан.

В настоящее время подозреваемый находится в Изоляторе временного содержания ДП города Астаны. Решается вопрос об экстрадиции, добавили в полиции.