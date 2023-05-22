Разыскиваемого за изнасилование гражданина Германии задержали в Астане
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Гражданина Германии, разыскиваемого за изнасилование, задержали и арестовали в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLICE_of_KZ.
"Сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП на транспорте в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Астане задержан гражданин Германии, 1960 г.р., находящийся в международном розыске с 2019 года", - говорится в сообщении.
Уголовный преступник разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ст. 177 "Изнасилование" УК Германии.
Он водворен в ИВС ДП Астаны.