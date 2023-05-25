Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным привлечение к ответственности за чужие комментарии
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Тимур Ерджанов, юрист-международник
15 мая Большая палата ЕСПЧ опубликовала постановление по делу «Санчез против Франции» (Sanchez v. France), касающееся очень важного и актуального вопроса: как распределяется ответственность за противоправные комментарии в социальных сетях? Должны ли владельцы аккаунтов мониторить порождаемые их постами дискуссии других пользователей? До каких границ может доходить виртуальная свобода слова в современном мультикультурном обществе?