Реактивный рост числа недовольных потребителей отмечается в Костанайской области

Когда покупатель прав

Вдвое, согласно правовой статистике, выросло с 2020 года в Костанайской области число недовольных потребителей.

Если в 2020 году в областной департамент по защите прав потребителей Министерства торговли и инвестиций обратился с заявлением 481 гражданин, то в 2021-м число жалоб выросло вдвое – до 1 049, а за четыре месяца текущего года недовольных потребителей, желающих восстановить свои законные права, оказалось 504. При таких темпах, смеем предположить, к концу года обманутых заказчиков и клиентов окажется минимум 1 500, значит, снова рост – еще на 50%.

И хотя основная доля обращений касается электронной торговли, все же не переводятся случаи ущемления законных прав потребителей и в реале.

По результатам рассмотрения обращений, за четыре месяца 2022 года потребителям уже возмещены убытки на сумму почти 3 млн тенге. В трех случаях областным департаментом инициированы внеплановые проверки. Правда, одну практически сразу же пришлось свернуть, поскольку предприниматель решил не доводить конфликт до разбирательства в уполномоченных органах и пошел на мировую, удовлетворив требования обманутого покупателя.

В двух других случаях магазинам бытовой техники пришлось не только вернуть деньги или заменить товар, но еще и выплатить штрафы.

– Если говорить более подробно, то в первом случае ребенку купили ноутбук для онлайн-обучения. Несмотря на то что экспертизой был установлен факт заводского брака, продавец навязал проведение ремонта. В результате проверки установлено: права потребителя нарушены, и магазин был вынужден не только заменить ноутбук, но и заплатить штраф в сумме 153 тысячи тенге за нарушение законодательства, – рассказал директор областного департамента по защите прав потребителей Мурзахан Ерканов.

Вторая проверка была инициирована по жалобе покупателя, который приобрел бракованный смартфон в одном из известных торговых домов, являющихся крупным предприятием торговли не только в Костанае, но и в Казахстане. Так вот, продавец разными способами пытался уйти от ответственности – требовал различные справки, документы, хотя законодательно это не предусмотрено.

– В ходе проверки предпринимателю было разъяснено законодательство, а права потребителя восстановлены. Покупателю вернули уплаченные за смартфон деньги, а в казну поступил штраф от субъекта предпринимательства в размере 76 тысяч тенге, – сообщил Мурзахан Ерканов.

Еще одна причина для постоян­ных жалоб – предоставление некачественных услуг. Чаще всего костанайцы недовольны работой салонов, изготавливающих мебель на заказ. Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют повышать уровень своей правовой грамотности.

– Во избежание неприятных инцидентов хочется пояснить потребителям, как правильно заключать договоры с мебельными салонами. Во-первых, нужно внимательно смот­реть, какие сроки изготовления указаны в договоре. Во-вторых, к нему обязательно должно быть приложение в виде эскиза изделия с указанием четких размеров, цветов, материала... Зачастую, если все эти нюансы в договоре не прописаны и вы получаете совершенно не ту вещь, которую хотели, в последующем проблематично доказать, что вы заказывали совсем иное, – говорит председатель общественного объединения «Союз защиты прав потребителей Костанайской облас­ти» Ольга Березуцкая.

Эксперты также напоминают, что после поступления претензии продавец обязан удовлетворить требования покупателя в течение 10 календарных дней. В противном случае клиент может обратиться в суд за взысканием неустойки. В практике костанайцев есть и такие случаи.

В прошлом году два покупателя смогли отвоевать не только свои «кровные», уплаченные за бракованный товар, но еще и энную сумму за просрочку исполнения норм законодательства. В частности, один из магазинов вернул покупателю сумму покупки в 130 тыс. тенге и еще 90 тыс. тенге выплатил по суду в виде неустойки. То есть переплатил почти вдвое, а ведь мог просто удовлетворить требования покупателя.