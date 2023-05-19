Реактор на низкообогащенном урановом топливе запустили в Казахстане

18 мая исследовательский реактор ИВГ.1М Национального ядерного центра Казахстана начал работу на низкообогащенном урановом (НОУ) топливе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

«Это очередное значимое достижение Республики Казахстан в деле укрепления режима нераспространения ядерного оружия. Проект является частью совместных усилий РК и США по минимизации использования высокообогащенного урана (ВОУ) и снижения риска незаконного распространения делящихся ядерных материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения», – прокомментировали в Минэнерго РК.

С 2010 года специалисты Казахстана и США выполнили большой объем работ: расчетно-аналитическое обоснование возможности работы реактора с новой активной зоной; изготовление и испытание экспериментального топлива; изготовление, транспортировка и входной контроль штатного НОУ-топлива; реализованы этапы физического и энергетического пусков реактора.