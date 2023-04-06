"Реал" разгромил "Барселону" и вышел в финал Кубка Испании

В ответном матче полуфинала Кубка Испании встречались «Барселона» и «Реал». Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу гостей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com .

Фото: championat.com

На 45-й минуте Винисиус Жуниор открыл счёт в матче. Он разыграл с Каримом Бензема стеночку внутри штрафной и пробил мимо Марка-Андре тер Штегена.

В начале второго тайма Карим укрепил преимущество хозяев. Лука Модрич покатил мяч на радиус штрафной, откуда Бензема беспрепятственно пробил низом в угол ворот.

Карим Бензема забил третий гол «сливочных» и довёл счёт до разгромного на 58-й минуте, реализовав пенальти. Француз с «точки» пробил практически по центру ворот, а Марк-Андре тер Штеген завалился в угол. На 81-й минуте форвард оформил хет-трик.

В первом полуфинальном матче «Барселона» в гостях победила «Реал» со счётом 1:0. В середине первого тайма гол в свои ворота забил Эдер Милитао.