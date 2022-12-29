Реализация прорывных договоренностей между Казахстаном и Узбекистаном: план действий обсудили в Правительстве РК

Международное сотрудничество , Правительство
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с заместителями премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым и Журабеком Мирзамахмудовым, прибывшими в Астану с рабочей поездкой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Стороны обсудили вопросы исполнения поручений глав двух государств, данных по итогам визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан 21-22 декабря текущего года.

В частности, рассмотрены меры по увеличению взаимной торговли, в том числе созданию Совместной внешнеторговой компании, укреплению транспортно-логистического сотрудничества и развитию соответствующей инфраструктуры, запуску кооперационных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, созданию новых перерабатывающих кластеров, налаживанию поставок различных видов сельхозпродукции и др.

Алихан Смаилов подчеркнул, что по итогам визита президента РК в Узбекистан достигнуты прорывные договоренности во всех приоритетных сферах двустороннего взаимодействия. Их реализация детально прописана в специально разработанной Дорожной карте, которая придаст импульс дальнейшему укреплению стратегического партнерства между республиками.

«Главами наших государств поставлен целый ряд первоочередных задач, определены конкретные сроки их исполнения. Нам нужно обеспечить слаженную и эффективную работу для реализации всех обозначенных мер, призванных повысить благополучие наших граждан», – сказал премьер-министр.

Он добавил, что товарооборот между РК и РУ продолжает динамично расти. В этой связи одной из главных задач становится устранение «узких мест» при перевозке продукции и административных барьеров в целом.

«Предприниматели наших стран активно взаимодействуют, поэтому нам нужно всячески помогать бизнесу запускать новые совместные проекты. Мы готовы вместе с вами работать в этом направлении», – отметил Алихан Смаилов.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере водного хозяйства.

В свою очередь Жамшид Ходжаев подчеркнул готовность Правительства Узбекистана продуктивно работать в тесном сотрудничестве с Правительством Казахстана для достижения общих целей и задач во всех взаимовыгодных направлениях.

В завершение встречи премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал Дорожную карту по реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров между президентами двух стран 21-22 декабря 2022 года. С узбекской стороны данный документ будет подписан премьер-министром РУ Абдуллой Ариповым.

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