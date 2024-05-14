Реализацию новых проектов обсудили в правительстве с представителями Всемирного банка

Правительство, Экономика
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Дана Аменова
Корреспондент

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров провел встречу с представителями Всемирного банка и международной финансовой корпорации в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  Primeminister.kz

Фото: Primeminister.kz

Во встрече приняли участие региональный директор ВБ по Центральной Азии Татьяна Проскурякова, постоянный представитель Всемирного банка в РК Андрей Михнев, региональный менеджер МФК по Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану Зафар Хашимов и глава представительства МФК в Казахстане Екатерина Бенджамин.

Стороны обсудили ход реализации ранее профинансированных инвестиционных проектов и грантов, выделенных на экологические проекты, а также возможные новые направления сотрудничества.  

Нурлан Байбазаров подчеркнул, что в качестве управляющего Всемирного банка от РК в дальнейшей работе с организацией особое внимание намерен уделить вопросам развития государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций в инфраструктуру. Он также отметил важность продолжения Программы совместных экономических исследований, которая реализуется Всемирным банком в рамках консультационной поддержки правительства РК.

Со своей стороны представители Всемирного банка и МФК выразили поддержку действиям правительства, направленным на развитие устойчивой и инклюзивной экономики, улучшение экологической обстановки. Они сообщили о готовности рассматривать проекты в этих направлениях. Казахстан также пригласили принять активное участие в Водно-энергетической программе для Центральной Азии CAWEP, которая направлена на создание условий для повышения водно-энергетической безопасности региона в условиях меняющегося климата.  

Группа Всемирного банка заинтересована в финансировании проектов по переработке бытовых отходов, реконструкции инфраструктуры, развитию сельского хозяйства, водной и энергетической отраслей, восстановлению Аральского моря, развитию науки и образования. В качестве грантовой поддержки в сложный для страны период предложено проведение оценки ущерба, причиненного масштабными паводками.

Нурлан Байбазаров отметил, что Казахстан придает большое значение партнерству с группой Всемирного банка, способствующему социально-экономическому развитию республики. Для более эффективного взаимодействия казахстанская сторона намерена устранить имеющиеся бюрократические барьеры. Например, исключить требование по предоставлению контргарантий при получении международного финансирования для квазигосударственных компаний. 

«Группа Всемирного банка является одним из важных стратегических партнеров и крупнейшим источником прямых инвестиций для нашей страны уже более 30 лет. Мы намерены сохранять налаженные традиции партнерства и развивать новые совместные проекты», — заключил вице-премьер. 

#проекты #Всемирный банк #реализация #Нурлан Байбазаров

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