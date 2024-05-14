Реализацию новых проектов обсудили в правительстве с представителями Всемирного банка

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров провел встречу с представителями Всемирного банка и международной финансовой корпорации в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Primeminister.kz

Фото: Primeminister.kz

Во встрече приняли участие региональный директор ВБ по Центральной Азии Татьяна Проскурякова, постоянный представитель Всемирного банка в РК Андрей Михнев, региональный менеджер МФК по Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану Зафар Хашимов и глава представительства МФК в Казахстане Екатерина Бенджамин.

Стороны обсудили ход реализации ранее профинансированных инвестиционных проектов и грантов, выделенных на экологические проекты, а также возможные новые направления сотрудничества.

Нурлан Байбазаров подчеркнул, что в качестве управляющего Всемирного банка от РК в дальнейшей работе с организацией особое внимание намерен уделить вопросам развития государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций в инфраструктуру. Он также отметил важность продолжения Программы совместных экономических исследований, которая реализуется Всемирным банком в рамках консультационной поддержки правительства РК.

Со своей стороны представители Всемирного банка и МФК выразили поддержку действиям правительства, направленным на развитие устойчивой и инклюзивной экономики, улучшение экологической обстановки. Они сообщили о готовности рассматривать проекты в этих направлениях. Казахстан также пригласили принять активное участие в Водно-энергетической программе для Центральной Азии CAWEP, которая направлена на создание условий для повышения водно-энергетической безопасности региона в условиях меняющегося климата.

Группа Всемирного банка заинтересована в финансировании проектов по переработке бытовых отходов, реконструкции инфраструктуры, развитию сельского хозяйства, водной и энергетической отраслей, восстановлению Аральского моря, развитию науки и образования. В качестве грантовой поддержки в сложный для страны период предложено проведение оценки ущерба, причиненного масштабными паводками.

Нурлан Байбазаров отметил, что Казахстан придает большое значение партнерству с группой Всемирного банка, способствующему социально-экономическому развитию республики. Для более эффективного взаимодействия казахстанская сторона намерена устранить имеющиеся бюрократические барьеры. Например, исключить требование по предоставлению контргарантий при получении международного финансирования для квазигосударственных компаний.