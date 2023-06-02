Реализацию совместных проектов с Азиатским банком развития и Всемирным банком обсудили в Правительстве

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Координационного совета по сотрудничеству Правительства с международными финансовыми организациями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

С участием представителей Азиатского банка развития, Всемирного банка в Казахстане и руководителей центральных госорганов рассмотрены вопросы реконструкции автодорог Актобе – Макат и Алматы – Хоргос, модернизации ирригационных и дренажных систем, а также условия ипотечного кредитования женщин по программе «Умай».

Кроме того, в ходе заседания обсуждены меры по повышению качества планирования и реализации совместных проектов с международными финансовыми организациями.