Реальные зарплаты казахстанцев не выросли только в Атырауской области – исследование

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам первого полугодия среднемесячная заработная плата в РК составила 392,7 тыс. тенге, что номинально на 11,5%, а с поправкой на инфляцию – на 2,4% выше, чем в тот же период 2023 года. Реальный рост отмечается по всем регионам, за исключением Атырауской области.

В этом регионе зарплаты все равно остаются самыми высокими. В январе-июне среднемесячный показатель в Атырауской области составил 601,8 тыс. тенге, что с поправкой на рост цен оказалось на 7,5% ниже, чем годом ранее. Вниз пошли в том числе реальные зарплаты в самом «хлебном» секторе горной добычи.

Среднемесячный показатель в первом полугодии здесь составил 1 млн 667 тыс.тенге. Это, конечно, внушительно и в 4,2 раза больше среднего по РК, но в реальном выражении за год идет падение на 5,9%.

«Какой сегмент добычи в регионе потянул цифры вниз, мы не знаем. Но известно, что в важной для региона нефтянке в целом по РК реальные зарплаты упали на 2%», – отметили аналитики.

Сегодня в Минтруда рассказали, в каком сегменте предлагались самые выскоие зарплаты в июле.