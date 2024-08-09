Самые высокооплачиваемые профессии июля назвали в Минтруда

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В июле на Электронной бирже труда наблюдался высокий спрос на работников средней квалификации. Наибольшую зарплату работодатели предлагали для главных строителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

За прошлый месяц на Электронной бирже труда (ЭБТ) было размещено 104,4 тыс. вакансий и 132,4 тыс. резюме. По сравнению с предыдущим месяцем число вакансий увеличилось на 11% (на 10 тыс. единиц), а количество актуальных резюме возросло на 49% (на 43,6 тыс. единиц). При этом возрос спрос на работников средней квалификации.

Основную активность проявили предприятия в сферах образования, здравоохранения и прочих видов услуг, разместившие половину всех вакансий – 51,9 тыс. единиц.

Несмотря на то, что в структуре спроса и предложения наблюдается баланс между работниками разной квалификации, по сравнению с прошлым месяцем спрос на работников средней квалификации увеличился на 14% (на 6,1 тыс. вакансий). В то же время наибольший рост предложения обеспечили соискатели с высокой квалификацией, количество их резюме возросло на 41% (на 18,8 тыс. резюме).

В связи с приближением начала учебного периода наблюдается значительный рост активности соискателей в сфере образования и воспитания – предложение увеличилось вдвое. Наибольшим спросом у работодателей в июле пользовались водители автомобиля (2 тыс. вакансий при 2,3 тыс. резюме), воспитатели (1,9 тыс. вакансий при 2,1 тыс. резюм) и медсестры (1,6 тыс. вакансий при 2 тыс. резюме).

Значительно возрос спрос на следующие профессии: швеи (+0,6 тыс. вакансий), учителя математики (+320 вакансий) и помощники воспитателя (+300 вакансий).

Наибольшую зарплату работодатели предлагали для главных строителей – в среднем от 731 тыс. тенге в месяц, главных агрономов (~576 тыс. тенге) и актуариев (начиная от 532 тыс. тенге). При этом высокие зарплатные ожидания демонстрировали соискатели на позиции капитана судна (в среднем от 1,7 млн тенге), врача МРТ (~1 млн тенге) и руководителей IT-подразделений коммерческих предприятий (~992 тыс. тенге).

Таким образом, в июле на Электронной бирже труда наблюдался заметный рост активности как со стороны работодателей, так и соискателей, особенно в сферах образования и здравоохранения. Увеличение спроса на работников средней квалификации и рост предложений со стороны высококвалифицированных специалистов свидетельствуют о меняющихся потребностях на рынке труда, резюмировали в госоргане.