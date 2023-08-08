Ребенок находился один в горящей квартире в Усть-Каменогорске

Полицейский и сосед помогли потушить пожар в квартире в городе Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Пожар вспыхнул на балконе квартиры на 9-м этаже дома по улице Виноградова в Усть-Каменогорске.

Благо, поблизости оказались полицейский Жандос Рахметулы и проживающий по соседству Думан Рахымбаев. Увидев дым, они не растерялись и бросились на помощь.

Дверь квартиры им открыл 8-летний ребенок, который к тому же оказался дома один.

Мужчины стали тушить огонь и вызвали пожарных.

22 огнеборца с помощью 7 единиц техники потушили пожар на площади 4 квадратных метров.

По предварительной версии специалистов ДЧС области, причиной пожара стало несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации кондиционера.