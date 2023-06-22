Ребенок насквозь проткнул руку арматурой в ЗКО
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12-летнему ребенку пришли на помощь спасатели в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО.
20 июня вечером в селе Пойма Теректинского района мальчик 2011 года рождения насквозь проткнул руку арматурой.
Оперативно приехавшие спасатели освободили руку ребенка и передали пострадавшего скорой медицинской помощи.
Работали 4 сотрудника оперативно-спасательного отряда и 1 техника ДЧС ЗКО.