Ребенок насквозь проткнул руку арматурой в ЗКО

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

12-летнему ребенку пришли на помощь спасатели в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО.

Скриншот с видео ДЧС ЗКО

20 июня вечером в селе Пойма Теректинского района мальчик 2011 года рождения насквозь проткнул руку арматурой.

Оперативно приехавшие спасатели освободили руку ребенка и передали пострадавшего скорой медицинской помощи.

Работали 4 сотрудника оперативно-спасательного отряда и 1 техника ДЧС ЗКО.

 

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