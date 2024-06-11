Ребенок умер от коклюша в Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Министр здравоoхранения Акмарал Альназарова подтвердила первый летальный случай в стране и отметила, что в этом году стало очевидно, что популяционное здоровье у всего населения очень хрупкое.

«Даже та незначительная прослойка невакцинированных детей, которая накопилась за последние несколько лет, дала такую вспышку. И у нас, к сожалению, один летальный случай от коклюша в Карагандинской области. Поэтому я считаю, что здесь ответственность как родителей, которые прививают и не прививают, должна быть солидарная», - сказала глава ведомства Акмарал Альназарова на брифинге.

Министр добавила, что ребенку, скончавшемуся от болезни, было около 2 лет.