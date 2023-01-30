Ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба в Шымкенте

5-летний ребенок утонул в бассейне в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Фото: instagram.com/shymkent_tjd/

29 января в 17:25 в ДЧС Шымкента поступило сообщение о том, что в детском бассейне утонул ребенок 2018 года рождения.

Инцидент произошел в районе Туран, в фитнес-клубе KASIET.

«Установлено, что во время купания в детском бассейне (глубина – 1,2 м, ширина – 5 м) ребенок остался без присмотра взрослых и утонул.

Обстоятельства происшествия выясняются, назначена судебно-медицинская экспертиза», – отметили в департаменте.