Ребенок застрял на горке в Шымкенте

Девочке, застрявшей ногой в горке, помогли спасатели Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на группу по связям с общественностью Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

Нога маленькой девочки застряла в железной решетке на детской горке. Инцидент произошел 14 мая во дворе жилого дома по улице М. Маметовой в Шымкенте.

Специалисты спасательного подразделения с помощью гидравлического инструмента расширили решетку и освободили ногу ребенка. Девочку, которая не нуждалась в медицинской помощи, благополучно передали родителям.